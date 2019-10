Meer geld voor Gewest Fryslân, maar concurreren met commerciële teams blijft lastig

Voordelen Gewest

Dat schaatsen voor het Gewest Fryslân ook voordelen kan hebben, merkt Sanneke de Neeling. Ze gaat nu haar tweede jaar in en verraste vorig jaar met een vijfde plek op het WK sprint. Daarvoor reed ze bij Lotto-Jumbo onder coach Jac Orie, maar dat werd geen succes.

"Hier heb ik veel meer vrijheid", ziet de schaatsster uit Rotterdam. "Ik ben vorig jaar met een studie begonnen. Ik kan met Henk (Hospes, coach) praten over hoe dat te regelen. In plaats van dat hij zegt: 'doe maar niet, want je hebt het al te druk', kijkt hij hoe je het beste uit jezelf kan halen. We zijn heel erg op de persoon gefocust en dat is heel fijn werken. In onze ploeg is het gewoon om er wat naast te doen."

A-status

Waar dat voor de meeste ploeggenoten van De Neeling een baan is, is dat voor haar haar studie aan de universiteit. De situatie voor De Neeling is alleen wel net wat anders dan voor haar teamgenoten. Doordat ze vorig seizoen bij de eerste acht eindigde op het WK afstanden, heeft ze een A-status verdiend bij het NOC*NSF. Daardoor is ze wel verzekerd van een inkomen. Bij de andere schaatsers in haar ploeg merkt ze wel dat het ontbreken van loon lastig kan zijn."Je moet wel eten naast het schaatsen en een eigen bijdrage betalen. Dat kan stress geven, want je moet wel rond kunnen komen. Omdat je zoveel traint, is dat soms best lastig."