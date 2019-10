Vrouw steelt bustehouder van de vrijster van haar man

De verdachte en het slachtoffer woonden toe nog in een dorp in de gemeente Leeuwarden. De man van de verdachte was eerder vreemdgegaan met het slachtoffer. Dat leek goed af te lopen, tot de verdachte ontdekte dat haar man opnieuw met dezelfde vrouw ging. Ze had onder andere via Instagram berichten naar de vrouw gestuurd.

Begin vorig jaar was de vrouw in de woning van het stel geweest en had ze uit de wasmand slipjes en een bustehouder gestolen. Ook heeft ze een politierapport en een paar oplaadkabels meegenomen. Ze heeft later de spullen teruggebracht, inclusief een waardebon om het goed te maken. De verdachte was zelf niet op de zitting aanwezig. Volgens haar advocaat kon ze het emotioneel niet aan. De zaak heeft op alle betrokkenen veel impact gehad, ze hebben het dorp allemaal verlaten.