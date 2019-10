Antonius-ziekenhuis Sneek staakt: medewerkers draaien zondagsdiensten

Het Antonius-ziekenhuis is een van de ziekenhuizen die meedoet aan de landelijke estafette-acties van ziekenhuisstakingen. De andere ziekenhuizen in de estafettereeks zijn het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar en Den Helder, die dinsdag hebben gestaakt, het HMC Westeinde in Den Haag dat donderdag staakte, en de Antonius-ziekenhuizen in Nieuwegein, Woerden en Utrecht, die ook op donderdag staken. Daarmee staat de teller van ziekenhuismedewerkers die in oktober betrokken zijn bij cao-acties op zo'n 50.000 mensen.

Tienduizenden medewerkers zijn al betrokken geweest bij de zondagsdiensten in de ziekenhuizen door het hele land. Komende week sluiten weer ruim 15.000 medewerkers zich bij de actie aan. In het Antonius-ziekenhuis in Sneek werken zo'n 1.300 mensen. Er vallen zo'n 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze mensen werken in 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.

Bij verschillende ziekenhuizen komen werknemers een aantal keren bij elkaar voor een protestbijeenkomst om kracht bij hun eisen te zetten. Ze vragen hun Raden van Bestuur te tekenen voor steun en om zich achter het personeel te stellen in het conflict met werknemersvereniging de 'Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen' (NVZ).

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De NVZ deelt een pamflet uit onder de zorgmedewerkers met informatie over hun laatste bod. Volgens de vakbonden geeft dit een verkeerd beeld. "De voorgestelde looptijd is 34 maanden, dat betekent zo'n 2,8 procent per jaar. De eenmalige 1.000 euro is bruto én naar rato van het dienstverband. En bovendien geldt de voorgestelde verhoging van de onregelmatigheidstoeslag maar voor ongeveer de helft van de ziekenhuismedewerkers", zeggen de vakbonden.

Bovendien hebben de ziekenhuiswerkgever de verslechteringsvoorstellen vakkundig uit het pamflet gelaten. Het schrappen van de bijdrage van de werkgevers aan de ziektekostenvergoeding kost werknemers structureel tussen de 200 en 400 euro netto per jaar. Ook willen de werkgevers de loondoorbetaling bij ziekte verlagen. "Als je dus naar het hele plaatje kijkt, dan is het voorstel van de NVZ écht onvoldoende."