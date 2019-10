Meer aandacht voor seksuele diversiteit en gender in Ooststellingwerf

In de gemeente Ooststellingwerf komt er op scholen meer aandacht voor lhbtiq+, diversiteit in seksualiteit en gender. Dat hebben D66, GroenLinks en VVD dinsdag in de raad voorgelegd. De partijen vinden dat jongeren veilig in de gemeente moeten kunnen opgroeien, ongeacht afkomst of geaardheid. Op scholen en andere instanties zal het meer naar voren worden gebracht.