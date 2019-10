Nieuwe look voor ambulancepersoneel: vanaf nu lichtblauwe kleding

De ambulancemedewerkers in Noord-Nederland krijgen een nieuwe look: de geel-groene kleren maken plaats voor een nieuw, lichtblauw uniform. Woensdag zijn de eerste kledingpakketten gegeven aan vertegenwoordigers van de drie ambulancevoorzieningen in Noord-Nederland: Ambulancezorg Groningen, Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg.