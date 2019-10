Glas op de A7 tussen Beetsterzwaag en Tijnje

Op de A7 van Drachten richting Heerenveen ligt glas op de weg, tussen Beetsterzwaag en Tijnje. De weg is daarom deels afgesloten tussen deze plaatsen. Het glas ligt zowel op de vluchtstrook als de twee rijstroken. Verkeer richting Heerenveen wordt geadviseerd om via Leeuwarden te rijden over de A31 en A32.