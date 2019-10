Heerenvener Wubs van Solar Team Twente na crash: "De verslagenheid is enorm"

De 24-jarige student is technisch manager van het team uit Enschede. Tot zijn grote spijt ging het met de auto minder goed. "De auto is over de kop geslagen. De zonnecellen zitten op de bovenkant van de auto, dus die zijn beschadigd geraakt. Ook zitten er deuken en scheuren in de auto en de voorophanging is aan beide kanten afgebroken."

'Alleen maar aan kop gelegen'

De teleurstelling is niet alleen bij Wubs groot, ook de rest van het team zit er doorheen. "We zijn als vijfde gestart. In de eerste twee uur van de race op dag één hebben we vier teams ingehaald en vanaf dat moment hebben we alleen maar aan kop gelegen. Morgen is er nog wel een ceremoniële finish. We hebben de auto klaargemaakt zodat hij wel over die finish kan rijden. Dat zal dan het einde van onze challenge zijn."

Door het uitvallen van het Solar Team Twente ligt de zonneauto van de TU Delft nu aan kop in de race. Willem Jelle Bellinga uit Koudum is onderdeel van dat team.