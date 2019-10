Raad Ooststellingwerf niet voor afsluiting weg Fochteloërveen

Onder andere OoststellingwerfsBelang - de grootste fractie - stemde tegen. Fractievoorzitter Henk Dongstra twijfelt over het aantal van 160 dode slangen dat genoemd wordt door Natuurmonumenten. Volgens hem is het beeld van de buurtbewoners heel anders. Dongstra vindt dat er betere cijfers moeten komen, voordat er kan worden gesproken over afsluiting.

Hij vindt het erg belangrijk dat het Fochteloërveen bereikbaar blijft: "Het is een uniek natuurgebied. Wij vinden dat ook mensen die slecht ter been zijn dit gebied moeten kunnen bezoeken." Een afsluiting van de doorgaande weg is voor hem geen optie. "Bedenk dat ook hulpdiensten hierlangs moeten kunnen". Een aanpassing van de snelheid is voor zijn fractie wel bespreekbaar: "Je zou een 30-kilometer zone kunnen instellen".

Andere oplossingen?

Verder zegt hij dat andere oplossingen moeten worden onderzocht om het doodrijden van de slangen tegen te gaan. De slangen gaan mogelijk op de weg liggen, omdat zij het asfalt lekker warm vinden. In dat geval kunnen er misschien beter losse stukken asfalt aan de rand van de weg worden aangelegd.

Volgens Dongstra zouden de slangen daar ook warm kunnen liggen en gaan ze niet langer de weg op. Verder vindt Dongstra dat na het onderhoud van de buizen moet worden gekeken, die aangelegd zijn om de slangen veilig te laten oversteken. "Ik heb wel begrepen dat een aantal van die onderdoorgangen dichtgegroeid is."

Cijfers afwachten

Het college van B&W van Ooststellingwerf is al langer in gesprek met Natuurmonumenten over een oplossing voor het doodrijden van de slangen. "Laten we de uitkomsten van dat overleg afwachten", zo zegt Dongstra.