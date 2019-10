Sipke Jan Bousema: provincie moet op Roze Zaterdag regenboogvlag hijsen

"Wij hebben gesproken met Avine Fokkens over het zijn van een regenboogprovincie en over hoe we van Fryslân echt een inclusieve provincie maken, waarin iedereen zich welkom voelt en iedereen welkom is. En waar discriminatie steeds minder ruimte heeft", zegt Bousema.

Discriminatie is er nog steeds. "Dat was ook de uitkomst van het gesprek. Wij hebben beide dezelfde intenties, maar ik heb het idee dat Fokkens net wat te optimistisch is over hoe het ervoor staat. Ik heb vandaag nog cijfers van Tûmba gezien, het meldpunt discriminatie in Fryslân. Alleen in de noordelijke provincies zijn er ieder jaar al 100 meldingen van discriminatie van lhbtiq+'ers. En dan zijn er ook nog incidenten die niet aangegeven worden, zoals scheldpartijen en pesterijen. Dat gebeurt nog steeds in Fryslân.

Op scholen

Zelf ziet Bousema het ook. "Ik werk één dag in de week op NHL Stenden en ik heb gehoord dat de afgelopen twee jaar nog drie studenten aan zelfdoding zijn overleden, mede vanwege issues rondom aard en acceptatie. Het aantal zelfdodingen onder lhbtiq-jongeren ligt flink hoger dan bij heterojongeren. Dat betekent dat het belangrijk is om daar wat aan te doen. Mensen zijn welkom en je moet ervoor staan dat iedereen zichzelf kan zijn."

Op scholen zou het besproken moeten worden, bijvoorbeeld door het COC. Maar ook met het hijsen van de regenboogvlag. Bousema: "Dat is belangrijk omdat het een teken is dat wij voor hetzelfde staan. Er zijn mensen met andere aarden of voorkeuren in seksuele oriëntatie, maar dat is oké."

Friese regenboogvlag op Roze Zaterdag?

Bousema hoopt dat de regenboogvlag op 20 juni tijdens Roze Zaterdag op het provinciehuis kan komen. "Dat zou mooi zijn. Er is dan ook een mooie combinatievlag tussen de Friese- en de regenboogvlag. Ik snap dat wij op onze eigen, Friese manier invulling willen geven aan die dag. Maar er moet wel wát gebeuren."

De vlag is volgens Bousema een belangrijk symbool. "Het gebeurt maar één of twee keer per jaar dat de vlag zo prominent wordt laten zien. Wij hebben daarover gesproken met Avine Fokkens. Zij dacht: het is toch normaal. Dat is op zichzelf een goed teken, maar er moet nog wel wat gedaan worden in Fryslân.

Komt nog niet binnen bij provincie

Acceptatie komt niet in één keer, ook bij de provincie niet. "Het lukte niet in één gesprek. Maar Artikel 1 van de Grondwet, iedereen is gelijk, dat is nog niet voldoende. Dus ik wil blijven praten. Ik had het idee dat niet bij alle leden van de provincie precies duidelijk is waarom het belangrijk is. Ik kan wel wat betekenen voor de provincie om bruggen te slaan. Wij willen een inclusief Fryslân, waarin iedereen zich welkom en thuis kan voelen.