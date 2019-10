Koningshuis Schiermonnikoog biedt straks plaats aan diverse organisaties

Naast 't Heer en Feer organiseert Ouderenwerk in de toekomst koffie-ochtenden en mogelijk andere activiteiten in het Koningshuis. Bovendien kan thuiszorg 'Het Friese Land' het pand gebruiken voor dagbehandeling van ouderen. Schilderclub De Kwast kan de garage gebruiken om te schilderen.

Verbouwing

Het bestuur van 't Heer en Feer is al druk met plannen voor de verbouwing en inrichting van het pand. De verbouwing moet in het nieuwe jaar van start gaan en de opening moet op 11 juni 2020 plaatsvinden. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld en voor de inrichting is subsidie aangevraagd bij het Iepen Mienskipsfûns van de provincie.