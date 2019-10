College moet voor 2020 met plan dorpscentrum Donkerbroek komen

Sinds de presentatie van het plan bleef het stil, en dat geeft onrust. Donkerbroek wil duidelijkheid. Het college wil eigenlijk nog meer tijd om te kijken naar alle verzoeken die ingediend zijn voor nieuwe accommodaties. Maar volgens de raad duurt dat te lang.

'Geen woorden maar daden'

"U heeft voldoende tijd gehad het plan te bestuderen. Waarom vertraagt u steeds, u heeft de mond vol over burgerinitiatieven. Het is niet gepast dat u vier maanden lang geen contact opnam met de initiatiefnemers," zei Berend Leistra van de ChristenUnie.

Eenmansfractie Simon ter Heide geeft aan: "Geen woorden maar daden. Het is niet de vraag of het centrum er komt, het is toegezegd, het gaat om de geloofwaardigheid van de politiek. We gaan niet eerst beleid optuigen."