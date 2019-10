Archiefproject met vrijwilligers duurt door vergissing langer dan gedacht

Door de opmerkzaamheid van een vrijwilliger bleek dat er in totaal niet ruim 199.000 scans, maar een kleine 446.000 scans moeten worden ingevoerd. Of het een rekenfout is of niet: daarmee is het project niet meer bijna voltooid, maar nog niet eens op de helft. Stilzwijgend zijn de getallen intussen aangepast.

Een jaar verder

Exact een jaar geleden begonnen Tresoar en VeleHanden het project. In een jaar tijd zijn er meer dan 197.000 akten ingevoerd door vrijwilligers: een geweldige prestatie. De klus leek bijna klaar te zijn, maar nu lijkt er dus nog wel een jaar werk bij op te komen. Volgens een van de vrijwilliger moet nog worden uitgezocht hoe de verkeerde aantallen en percentages zo lang aangehouden zijn door de projectleiders.

Wat wordt er gedaan?

Op de crowdsourcing-website FryskeHannen zijn dagelijks tientallen vrijwilligers bezig om diverse gegevens uit oude overlijdensakten doorzoekbaar te maken. In de akten staan vaak ook ouders, partners, woonplaatsen en beroepen van een overledene beschreven. Door deze gegevens te indexeren, zijn de data straks beter te gebruiken door onderzoekers en mensen die met (familie)geschiedenis bezig zijn.

De overlijdensakten staan al online, maar zijn op plaats en naam van de overledene na nog niet doorzoekbaar. Met hulp van vrijwilligers worden nu veel meer gegevens uit die akten nu een voor een (dubbel) ingevoerd en daarna nog eens gecontroleerd. Zo is er straks een database met nog meer familierelaties van Friezen uit het verleden. Wie helpen wil, kan op de website van FryskeHannen terecht.

Landelijk platform

VeleHanden is een platform voor archieven en musea dat opgezet is door het bedrijf Picturae, nadat Stadsarchief Amsterdam het project 'Vele handen maken licht werk, open archieven door crowdsourcing' startte. In 2016 kwam daar een Friese versie bij: FryskeHannen. Tresoar gebruikt het platform sinds die tijd om met behulp van vrijwilligers archiefmateriaal beter toegankelijk te maken.