Paaltjasker in Houtwiel tussen Feanwâlden en De Falom komt terug

De molen heeft lang een laag gebied van zo'n 4,5 hectare westelijk van de Goddeloze Singel bemaald. Maar toen kwam de storm. "Noodgedwongen moesten wij de restanten opruimen, maar na een half jaar kregen we elke week al telefoontjes en e-mailtjes: wanneer komt hij er weer? Het is een ijkpunt in de Houtwiel, erg bijzonder om te zien. Ik ben blij dat we het terug kunnen plaatsen," zegt boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer.

Zelf gebouwd

De oude tjasker was gebouwd door R.W. Dijksma en zijn neef K. Smit uit Giethoorn. Dijksma was eigenlijk de laatste échte tjaskerbouwer. Nu moest het dus zelf gebeuren. "Wij hebben een handige timmerman en er zijn geregeld zzp'ers bij ons werkzaam, zij hebben het in dit geval opgepakt. Het is erg specialistisch werk. Er zitten wieken aan met gebogen hout, dat is niet zomaar klaar. Er is wel even over gedaan om het te repareren," legt Hoekstra uit.

Zeldzaam

Op zichzelf is een tjasker al bijzonder. Hoekstra: "In Nederland zouden er nog zo'n 25 zijn, waarvan 11 in Fryslân. Dat zegt dus al hoe zeldzaam die molens zijn. In de jaren 30 tot 50 zijn er veel uit het landschap verdwenen, maar in de jaren 70 zijn er weer opnieuw tjaskers gebouwd, zoals die van Houtwiel. Daarom waren we er meteen wel over uit dat het ding terug moest komen."

Op de oude plek

De nieuwe tjasker komt op de oude plek, naast de Goddeloze Singel. "Dat is een verhard pad, dus daar kunnen we met een kar wel goed komen. De nieuwe tjasker kan ook zeker nog wel een functie hebben. Het land er omheen ligt nog in kleine strookjes, door ruilverkaveling is er veel verdwenen maar hier is het landschap nog net zoals in 1900. Dat is wel uniek."