LIVEBLOG: Duizenden boeren zijn al Bilthoven, later gaan ze naar Den Haag

Jitty van der Werf van Farmers Defence Force is ook onderweg. "Meten is weten, dat is wat we willen. We willen dat ze eerlijk meten. De cijfers van het RIVM worden in twijfel getrokken. We willen een statement maken en daarom zijn we onderweg naar het RIVM en Den Haag."

De opkomst is veel groter dan op 1 oktober. Toen waren er zo'n 200 trekkers en nu zijn er al 900 trekkers onderweg. We krijgen steun van burgers, er hangen spandoeken op viaducten."

Ze verwacht dat de sfeer gemoedelijk is, niet dat er toestanden als in Groningen komen waar boeren de deur van het provinciehuis vernielden. "Dat is emotie onder de boeren en dat mag wel worden gezien, maar wel op een betere manier. We gaan door tot de onderste steen boven is, we hebben geduld."

In Den Haag worden de boeren toegesproken door o.a. Geert Wilders en Thierry Baudet. "Die willen on een hart onder de riem steken."