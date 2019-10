LIVEBLOG: Boeren tevreden over actiedag, vier mensen aangehouden

Verslaggever Gerrit de Boer in Den Haag: "Het is een enorm grote groep boeren. Het zijn duizenden. Het Malieveld staat weer vol met trekkers. Ze hebben een pad gevonden via de trambaan en de politiebusjes konden ze niet tegenhouden. Het verloopt tot nu toe relatief rustig, ook al is het heel druk. Er wordt ook opgeroepen om het niet uit de hand te laten lopen."

Oud-Statenlid Nynke Koopmans is er ook: "Ik sta een beetje perplex. Het is fantastisch. Het moet ook wat opleveren. Ik krijg een vreemde knoop in de maag van wat in de Tweede Kamer gebeurt." Ze heeft geen vertrouwen in de stikstofcijfers. "We moeten meten en dan kijken wat er aan de hand is. Maar eerst die brief van tafel, eerst wachten. Je ziet hoe overstuur de boeren hiervan worden."