LIVEBLOG: Boeren onderweg naar RIVM en Den Haag

Andre de Haan uit Eastermar zit ook op de trekker. Hij is om 4.00 uur vertrokken bij Thialf. "Daar stonden wel zo'n 400 tot 600 trekkers. Bij Joure en Lemmer kwamen er ook nog meer bij. Dat is hartstikke mooi." Landelijk staat er al 260 kilometer file. "Bij het protest van twee weken geleden was er duizend kilometer file. Dat komt er nog wel aan."

Twee weken geleden had hij een geheime zender mee op de trekker, nu heeft hij iets groter uitgepakt. "We hebben een bouwkeet op een boerenwagen en daar zitten wat mannen in. We hebben een livestream op YouTube. En we draaien muziek zodat de hele stoet kan meegenieten."

Hij hoopt op een vreedzame manier iets te bereiken. "De saamhorigheid onder boeren is nog nooit zo sterk geweest. We doen het met zijn allen. Het stikstofbeleid moet van tafel, het slaat nergens op. Met de modellen van het RIVM kunnen we niets. Inleveren is prima, maar dan met eerlijke cijfers en niet met modellen."