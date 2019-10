"Eten moet niet de hele wereld overgaan voordat het in onze pan ligt"

Start Friese Voedselbeweging

Op het congres in Sneek was ook de officiële start van de Friese Voedselbeweging. Dit is een alliantie van partijen die gang willen maken met de voedseltransitie. In de Friese Voedselbeweging bundelen partijen uit alle hoeken hun krachten: van maatschappelijke organisaties, natuur- en milieu-organisaties, kennisinstellingen, consumentenorganisaties, ondernemers, boeren en tuinders.

Gezamenlijk willen ze ervoor zorgen dat er een flinke beweging ontstaat voor duurzaam en gezond eten dat van dichtbij komt. "Het is de bedoeling dat eten niet de hele wereld over gaat voordat het in onze pan ligt," legt Bregje Hamelynck uit, woordvoerder van de Friese Voedselbeweging. "Het moet anders, maar dat moeten we samen doen met de boer. Door lokaal te eten, kunnen we de lokale markt steunen."

Nu we zo gewend zijn aan eten dat van over de hele wereld komt, lijkt dat een flinke klus. Maar Bregje Hamelynck denkt dat het wel goed komt: "We moeten ontdekken wat we hier zelf hebben en wat hier groeit. De studenten van de Dutch Cuisine Opleiding maken een prachtig diner voor ons met allemaal lokale producten. Zo ziet je dat er gezonde lokale producten zijn, die we misschien wel moeten leren eten."