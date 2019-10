Sander Arends naar kwartfinale ATP toernooi

Arends en Pel lieten zo goed als foutloos tennis zien, met maar vier onnodige fouten. Norrie en Kwon staan een stuk lager dan het duo op de wereldranglijst. Door de overwinning pakken Arends en Pel weer punten.

De laatste maanden speelden de twee vooral wedstrijden in het Challenger-circuit. Daar pakten ze veel punten, waardoor ze omhoog klommen op de ranglijst. Arends staat nu 77e en Pel 94e.

Het toernooi in Antwerpen is een ATP 250-toernooi, waar meer punten te winnen zijn. In de kwartfinale treffen ze de winnaar van het duel tussen de Duitsers Krawietz en Mies en de Belgen Coppejans en Bemelmans. Krawietz en Mies zijn als eerste geplaatst en staan op plek 13 en 14 van de wereldranglijst.