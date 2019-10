Oldeberkoopster Sebastiaan Wolswinkel uit Partij voor de Dieren gezet

In een verklaring laat de partij weten tot dit besluit te zijn gekomen "nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten."

Wolswinkel is geroyeerd. Hij kan zich in de partij nog tot de commissie van beroep keren. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur tot interim voorzitter benoemd.

Machtsstrijd

In de Partij voor de Dieren was er sprake van een machtsstrijd over de koers van de partij. Maandag had Nieuwsuur nog een verslag over Wolswinkel en de koers die hij voor de partij voor ogen had. Hij wilde daar graag over discussiëren, maar volgens hem werd dat door de rest van de partij niet gewaardeerd. "Ze hebben zich blijkbaar aangepraat dat ik een coup heb gepleegd", zei hij in de uitzending.

De fractie in de Tweede Kamer laat weten dat het royement een besluit is van het bestuur en dat de fractie hierin niet betrokken is geweest.