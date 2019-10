Terschellinger boeren op hun trekkers onderweg naar Den Haag

De boeren namen de laatste boot vanaf Terschelling om aan wal te komen. Als ze woensdagochtend pas waren vertrokken, zouden ze niet op tijd in Den Haag arriveren. Nadat ze in Harlingen verzamelden, reden ze via Surich naar de snelweg. Ze rijden momenteel via de Afsluitdijk naar Noord-Holland.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft dinsdag laten weten dat de demonstrerende boeren niet welkom zijn op het Binnenhof. De gemeente Den Haag laat weten dat Defensie hen zal helpen met het afzetten van wegen in de stad. De boeren mogen demonstreren, maar het is niet de bedoeling dat ze dat op het Binnenhof doen, aldus minister Grapperhaus. Als ze over de grens gaan, zal volgens hem de ME klaarstaan.