Eerste boeren op hun trekkers onderweg naar Den Haag

Een aantal van die boeren had dinsdag de laatste boot genomen vanaf Terschelling om aan wal te komen. Als ze woensdagochtend pas waren vertrokken, zouden ze niet op tijd in Den Haag arriveren. Nadat ze in Harlingen verzamelden, reden ze via Zurich naar de snelweg. Ze reden via de Afsluitdijk naar Noord-Holland.

Vanuit andere Friese plaatsen zijn boeren ook onderweg om te protesteren, zo reden er dinsdag ook vanuit Ternaard tientallen boeren richting Den Haag.