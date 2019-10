Danny Noppert strandt in halve finale Players Championship

In de achtste finale won Noppert met 6-4 van Simon Whitlock en in de kwartfinale met 6-2 van Andy Jenkins.

Noppert kreeg dinsdag ook te horen dat hij geselecteerd is voor de World Series of Darts Finals. Hij kreeg een 'wildcard'. De World Series worden vanaf 1 tot en met 3 november in de AFAS Live in Amsterdam gespeeld. Het is de eerste keer dat er een groot internationaal darttoernooi in de hoofdstad wordt georganiseerd.