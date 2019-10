PvdD wil opheldering over demonstratieregels in Leeuwarden

Een andere vraag die de partij heeft, is of de politie de boeren gesommeerd heeft het Provinciehuis te verlaten. Zo niet, waarom dan niet? Daarnaast wil de partij weten of de politie mensen heeft aangehouden of nog van plan is dat te gaan doen. En als laatst: is het college het ermee eens dat het schrappen van de stikstofmaatregelen woensdag het gevolg was van geweld of intimidatie?

Partijdigheid

Volgens de PvdD kan de onrust van afgelopen woensdag in polarisatie resulteren. De partij roept het college op om die polarisatie zoveel mogelijk tegen te gaan. "Onzes inziens is het daarbij ook van belang dat de burgemeester elke schijn van partijdigheid bijvoorbeeld een schijnbaar meegaandere houding aangaande protesten van boeren gezien zijn CDA-achtergrond - voorkomt en zijn partij-overstijgende rol hoog in het vaandel houdt."

Het college heeft nog niet op de vragen gereageerd.