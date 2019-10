Slagers Veltman en Klijn in Burgum komen samen: "Eén en één is twee"

Veltman neemt de zaak van Klijn over en zal verhuizen naar de locatie aan de Markt. Jouke Klijn blijft wel aan het werk, maar als werknemer van slager Jacob Veltman. Een bijzondere verandering, en een uitdaging volgens Klijn.

Het plan is om de hele winkel te vernieuwen, zegt Veltman. "De winkel wordt groter dan dat hij nu is, met een heel nieuwe toonbank erin, een zelfbedieningsmeubel en dat soort dingen."

Goede collega's

Klijn en Veltman kennen elkaar al jaren en zijn altijd goede collega's geweest. Ze lopen al langer rond met het idee om de krachten te bundelen. "We hebben al eens eerder gepraat, maar toen waren we er allebei nog niet aan toe. En nu deed de kans zich voor." Klijn wilde eigenlijk stoppen en Veltman wilde graag naar de Markt toe. "Nu, één en één is twee."