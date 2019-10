Kramer over verschil in stikstofaanpak: "Groningen is heel anders dan Fryslân"

Woensdag is er een spoeddebat in Provinciale Staten over de Friese stikstofaanpak. Woensdag doen ook weer honderden Friese boeren mee aan de tweede grote actiedag in Den Haag. Kramer is, als hij terugkijkt, goed te spreken over het verloop van de boerenactie van vorige week vrijdag.

Ook Commissaris van de Koning Arno Brok is daar positief over: "Het huis van de provincie is van alle burgers van Fryslân, ook voor mensen die een probleem met de provincie hebben."