Boeren woensdag niet welkom op Binnenhof; Defensie zet straten af

Boeren hebben aangekondigd dat ze in het hart van de Haagse politiek willen laten zien hoe boos ze zijn over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Ze mogen demonstreren, maar het is niet de bedoeling dat dat op het Binnenhof gebeurt, zo zegt minister Grapperhaus. Als ze te ver gaan, zal de ME volgens hem klaarstaan.

Defensie ook naar Den Haag

De gemeente is bang dat de boeren met hun trekkers in het winkelgebied bij het Binnenhof terecht komen. Om dat te voorkomen, wil de politie die straten afzetten. Daarvoor is contact opgenomen met Defensie, omdat "de politie zelf niet beschikt over dit zware materieel en daarom is contact gezocht met Defensie. Zij beschikken namelijk over de zware verplaatsbare vrachtwagens die nodig zijn als flexibele robuuste wegafzetting".