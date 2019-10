Friese Anjer voor schrijfster Jant van der Weg

Jant van der Weg-Laverman werd op 12 oktober 1939 geboren in Leeuwarden. Bekende kinderboeken die zij heeft vertaald, zijn onder andere 'Ronja de Roversdochter' fan Astrid Lindgren en 'Afke's Tiental' fan Nienke van Hichtum.

In 2000 promoveerde de schrijfster op een onderzoek naar Friese kinderpoëzie. Vijf jaar geleden werd ze benoemd tot erelid van de organisatie IBBY - International Board on Books for Young People.

Inzet voor de Friese cultuur en natuur

Met de Friese Anjer wordt ieder jaar een persoon, vereniging of instelling die zich heeft ingezet voor de Friese cultuur of natuur in het zonnetje gezet. De prijs bestaat uit een speld, een oorkonde en een bedrag van 5.000 euro.

Commissaris van de Koning Arno Brok, ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, zal de prijs op 3 december overhandigen. Brok heeft mevrouw Van der Weg afgelopen weekend persoonlijk geïnformeerd over de Friese Anjer. Brok deed dat door de schrijfster op haar verjaardag op te zoeken met een grote bos bloemen.