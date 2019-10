HEA! Elzensingels snoeien in de Noardlike Fryske Wâlden

De kinderen van christelijke basisschool Op de Hoogte uit Burum zijn een dag lekker buiten om wat te leren over de natuur en over de cultuurhistorie van hun omgeving. En dat betekent kappen, snoeien en knippen in de houtwallen en elzensingels in de Noardlike Fryske Wâlden. Op school hebben ze daar eerder al lessen over gehad.