Ameland heeft eigen broodfonds

Bij een broodfonds zorgen ondernemers voor hun eigen verzekering, in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De ondernemers die hiervoor kiezen, vinden de premies van de grote verzekeraars te hoog.

Door alle maanden een bedrag in te leggen, zorgen de betrokken ondernemers ervoor dat ze doorbetaald kunnen worden als één van de deelnemers ziek is, of door omstandigheden tijdelijk niet kan werken.