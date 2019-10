Actieboeren verwachten meer Friese trekkers dan bij eerste demonstratie

Als het er echt zoveel worden, zou dat een verdubbeling zijn van het aantal Friese boeren, zegt Van der Werf. "Het wordt groot."

Om half één 's niachts komen de eerste boeren in Hitzum bij elkaar. Ze rijden over Wiuwert en Heerenveen, en gaan dan over de snelweg naar Joure. Daarvandaan rijden ze over de A6 naar Lemmer en Emmeloord. Verkeer kan daar woensdag last van hebben.

De boeren willen eerst naar Bilthoven, waar een kantoor van het gezondheidsinstituut RIVM zit, en daarna willen ze naar het Binnenhof in Den Haag.