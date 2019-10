Friese TikTokker Jesse heeft meer dan 100.000 volgers: "Het is wel serieus, ja."

Zo heeft Jesse in zijn nieuwste filmpje een dansje opgenomen met een vriendin. "Dat vinden we helemaal hilarisch en vooral als we het terugkijken, dan lachen wij ons helemaal ziek eigenlijk." Het filmpje heeft inmiddels 6.300 likes en 79 reacties gekregen.

Niet alleen lol

Voor Jesse is TikTok niet alleen maar dikke lol, hij verdient er ook geld mee. Hij is aangesloten bij een netwerk van TikTokkers en doet mee aan reclames, campagnes en meetings die worden geregeld vanuit dat netwerk. Exacte cijfers wil hij niet zeggen, maar: "Het is wel serieus, ja."