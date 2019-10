Duizend appeltaarten: Lekker minder eten verspillen

In de centrale hal van de Friese Poort in Sneek staan de studenten te werken aan het opmaken van de appeltaarten. Se schillen de appels, plaatsen ze in het deeg, en maken de taart daarna af. En dat duizend keer.

Het is veel werk, maar student Thijs Hoekstra heeft het ervoor over. "Iedereen helpt mee en dan is het zomaar gedaan. Als je de taken maar goed verdeeld."

De student is erg bezig met waar zijn eten vandaan komt. "Ik kijk altijd wel even of het product niet uit het buitenland komt. Want waarom zou je het van ver halen, als je het ook bij de lokale boeren kunt krijgen?"