Nalatige provincie maakte zoutwinning onder Waddenzee mogelijk

In de concessie staat ook niets over het afkopen van een voortijdig beëindigde zoutwinning. "Bovendien is de provincie juridisch helemaal geen partij bij de concessie", stelt hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid (RuG) Kars de Graaf. Met die concessie is een soort alleenrechtsverklaring voor het winnen van zout onder voorwaarden - gegund aan Frisia door het Rijk, in een afgebakend gebied gedurende een periode van maximaal 60 jaar.

Hoewel er overduidelijk provinciale belangen zijn, is de provincie juridisch dus geen partij. Als er al een partij schade zou moeten vergoeden bij gedwongen afbreken van de zoutwinning, zou dat het Rijk geweest zijn, en niet de provincie zoals Galema zich had laten vertellen.

Geen eigendom

Dan is het ook nog zo, dat Frisia meer aanspraak zou kunnen maken op een schadevergoeding of een afkoopsom als het zout in de grond al in eigendom is gegeven aan Frisia. Of dat zo is, is niet op te maken uit de concessie en kan volgens De Graaf ook per concessie verschillen. Zo geldt in de ene concessie dat alleen het monopolie op het winnen van delfstof in een bepaald gebied wordt bepaald, in de andere concessie, bijvoorbeeld bij de gaswinning in Groningen, dat de delfstoffen al voor de winning eigendom worden van de zogenoemde concessiehouder.

Als het in de bodem al van Frisia zou zijn, kan het bedrijf met meer kracht van argumenten stellen dat het economische schade lijdt wanneer de winning van overheidswege stopgezet wordt. Als het zout van het Rijk is, ligt de situatie anders; dan is Frisia pas eigenaar als het uit de grond omhooggehaald is.