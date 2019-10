Groningen boos over Fries stikstofbesluit: "Niet verstandig dat ik dat ga zeggen"

Gedeputeerde Staghouwer begrijpt de boosheid van de boeren wel, zegt hij bij RTV Noord, maar hij houdt vast aan het beleid dat zijn collega's in Fryslân en Drenthe ingetrokken hebben.

Dat ze dat gedaan hebben, wekte verwachtingen bij de actieboeren in Groningen, en daar was Staghouwer niet blij mee, zegt verslaggever Mario Miskovic van RTV Noord. "Zijn verbale en non-verbale reactie maken goed duidelijk dat Henk Staghouwer not amused was met het handelen van zijn buurprovincies."

Staghouwer zelf zegt er het meeste niet over. "Ik denk niet dat het verstandig is dat ik hier voor de camera wat over ga zeggen."

"Dit is gebeurd. Ik kan niet spreken over de argumentatie van collegabestuurders en dat doe ik dus ook niet. Maar er gaat zeker over gesproken worden.'