Biljart, skibaan, bloedprikken: genôch ideeën voor De Skâns en Kortezwaag

Woordvoerder Bart Maats is één van de initiatiefnemers van de bijeenkomst over de toekomstplannen van De Skâns en Kortezwaag. Hij is erg blij met de grote opkomst. "De skibaan, dat vond ik een leuke. Maar ook de kartbaan en de indoor-dronewedstrijdbaan vond ik een goede. Had ik nog nooit van gehoord."

Maats legt uit wat het doel precies is. "We hebben gezegd: laten we proberen om iedereen bij elkaar te krijgen. Er is al zo vaak geroepen 'er moet wat gebeuren', dus laten we kijken of we de schouders eronder kunnen zetten met z'n allen."

De uitkomsten van de bijeenkomst worden gebruikt om een plan voor de toekomst te maken. Daarvoor wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Maats: "Nu we weten wat de inwoners allemaal willen, gaan we berekenen hoe vaak en hoeveel er van nodig is. Bijvoorbeeld hoe vaak de korfbalvereniging traint en hoeveel stoelen er nodig zouden zijn voor een theatervoorstelling. Alles wat vanavond benoemd is nemen we mee. Daarmee maken we de contouren van een nieuw plan."