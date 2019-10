Carien Kleibeuker kan het schaatsen niet laten en gaat nog even door

Kleibeuker is op dit moment in Inzell. Daar bereiden de meeste schaatsers zich voor op het nieuwe seizoen. "Het is niet zo dat ik een contract heb met EasyJet, dus ik kan gaan en staan waar ik wil", zegt Kleibeuker. "Maar ik vind het zo leuk, dat ik toch weer wilde kijken waar ik sta."

Ze nam haarzelf voor om te kijken hoe goed ze zou rijden. Op de 3000 meter onder de 4.10 minuten zou reden zijn om verder te kijken wat er in zit. "En ik reed 4.06. Dus tja, toen dacht ik, laat ik maar eens verder onderzoeken wat er in zit. Ik denk dat ik tijdens de marathon nog wel van waarde kan zijn", vertelt de schaatsster.

Wereldbeker?

Verwacht niet te veel van Kleibeuker, zegt ze. "Het zou wel gênant zijn als ik met zo weinig training mee kan met de besten. Ik ga Esmee Visser er niet eventjes zo afrijden natuurlijk." Toch wil ze begin november meedoen aan het wereldbekerkwalificatietoernooi. Maar waarom? "Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Toch om te kijken wat er mogelijk is. En wat ik nog kan. En hoe ver ik kan komen."

Maar het doel ligt volgens haar toch vooral op de marathon dit seizoen. "Daar wil ik nog eens echt winnen. Het maakt mij eigenlijk niks uit wat." Kleibeuker won brons op de Spelen van 2014 en zilver op de WK afstanden van 2016, maar volgens har kan er nog wel een overwinning bij op de marathon "Ik sprint er nu niet ineens een paar toppers af, maar kan misschien nog wel eens voor een verrassing zorgen."

Net teveel verwachten

In haar dagelijks leven werkt Kleibeuker bij Jamzone. Een start-up in Leeuwarden die onderzoekt wat voor producten of diensten kunnen helpen bij het verbeteren van je geestelijke gezondheid. "Zo kijken we met behulp van een virtual reality-bril of we je stressniveau kunnen verlagen. Je moet bijvoorbeeld een parcours afleggen, maar alleen als je minder stress hebt, kom je voorbij een obstakel. Het is echt heel leuk", zegt Kleibeuker.

Het werk zorgt er wel voor dat ze het schaatsen en haar maatschappelijke leven niet meer kan combineren. "Dat zit er gewoon niet meer in. Dat kan niet meer. Ik heb ook geen NOC*NSF-bijdrage. En dat is prima, maar daardoor kan ik niet meer genoeg trainen. Verwacht daarom van mij niet te veel. Ik vind het gewoon leuk."