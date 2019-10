Leo Pieter Stoel wordt nieuwe burgemeester Ameland

Stoel werkt nu nog in het bedrijfsleven, bij Aegon Asset Management. Van 2015 tot 2019 was hij voor de VVD lid van de Friese Provinciale Staten. Daarvoor was Stoel onder andere wethouder toerisme, recreatie en economie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ook is Stoel groot liefhebber van de watersport. Sinds 2000 is hij internationaal scheidsrechter bij zeilevenementen.