Chronische pijn bestrijden met Friese virtual reality-bril

Het Leeuwarder bedrijf Reducept heeft een VR-bril ontwikkeld die kan worden ingezet bij pijnbestrijding. Het blijkt een succes te zijn: al meer dan 153 mensen gebruiken de bril, die in september werd gelanceerd. Een van de ziekenhuizen die de bril als behandeling voor chronische pijn in gebruik nam, is het MCL in Leeuwarden. Ook bij fysiotherapie Fysio First in Leeuwarden zetten ze binnenkort de VR-bril in.

Brein voor de gek houden

Volgens Louis Zantema, één van de bedenkers van de bril, worden de hersenen voor de gek gehouden met de bril. "De bril zorgt ervoor dat je brein signalen uit je lichaam anders interpreteert", zegt Zantema. Hij wil het vergelijken met een spannende film. "Je witte wol dat it net echt is, mar dyn harsens jouwe wol in sinjaal, wêrtroch'tsto it spannend fynst."