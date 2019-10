Sven Kramer houdt botkneuzing over aan ongeluk in Inzell

Uit de scan en een röntgenfoto bleek ook dat het kraakbeen aan de binnen- en buitenband van de knie wel intact zijn.

Botsing

De meervoudig olympisch kampioen was zaterdag op zijn fiets onderweg naar de ijsbaan toen hij werd aangereden. Een auto kwam uit een uitrit, maar gaf Kramer geen voorrang, waardoor de twee met elkaar in botsing kwamen. Kramer is opgelucht, gezien de impact van het ongeluk had het volgens hem ernstiger kunnen aflopen. Het is onzeker hoelang het revalidatieproces in beslag zal nemen, maar Kramer zal er alles aan doen om zo snel mogelijk weer de oude te zijn.

Wat de blessure voor gevolgen heeft voor het wedstrijdschema van Kramer, wordt week voor week bekeken. Het eerste toernooi dat op het programma staat is het World Cup kwalificatietoernooi van 1 tot 3 november in Thialf.