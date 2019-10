Eerste marathon op kunstijs in Amsterdam is 'Wedstriid fan de wike'

Opvallend bij de vrouwen is de naam van Carien Kleibeuker op de deelnemerslijst. De schaatster is intussen 41 jaar en had afgelopen jaar aangegeven dat ze er mee stopt. "Maar we zagen dat ze deze week weer op het ijs stond en dat ze op de deelnemerslijst staat in Amsterdam. We krijgen nog geen contact met haar en haar coach Jillert Anema doet er heel schimmig over." Andere Friese deelnemers en kanshebbers zijn Manon Kamminga, Bianca Bakker, Merel Bosma en Marijke Groenewoud.

Bij de mannen zijn het de bekende namen. "De ploeg van Jillert Anema staat natuurlijk altijd als favoriet op papier. Al waren ze afgelopen jaar absoluut niet zo dominant als dat ze geweest zijn." Friese toppers zijn zevenvoudig Nederlands kampioen Arjan Stroetinga, Jorrit Bergsma en Bob de Vries. "Maar daarachter zit niet zoveel meer. Het loopt qua Friese toppers wel wat terug. Of beter gezegd: er komen niet echt nieuwe Friese toppers bij."