VIDEO: Race met auto's op zonne-energie door Australische woestijn

Willem Jelle Bellinga uit Koudum is lid van het Vattenfall Solar Team van de TU in Delft. Bij Top Dutch Solar Racing zitten maar liefst zeven Friezen, met name techneuten. Het team, dat voor het eerst meedoet, staat op dit moment 7e en het team van Bellinga staat op de tweede plaats in de race.

De solar-auto's rijden deze hele week nog. Ze zijn zondag gestart in Darwin, in het noorden van Australië, en eindigen vrijdag via verschillende controlestops in Adelaide, zo'n 3000 kilometer zuidelijker.