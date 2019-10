Fryske Motor brengt ode aan ambachten over de hele wereld

Vakmensen uit Fryslân, Marokko, Zweden en Indonesië hebben gewerkt aan de reproductie van de motor uit een Claas Jaguar veldhakselaar. Het motorblok is gemaakt van verschillende materialen en onder andere ook beschilderd met Hindelooper schilderwerk.

Coördinator van het project, Daphne Verberg, is blij dat het motorblok nu in het museum te bewonderen is. "Het is een prachtig ding, waar een heel jaar aan is gewerkt door tientallen ambachtslieden uit de hele wereld, waaronder zo'n acht of negen uit Friesland."

Afgelopen week hebben ze daaraan gewerkt in de Blokhuispoort in Leeuwarden. "Daar zijn alle onderdelen van de puzzel passend gemaakt." Het unieke aan dit project is dat mensen van verschillende culturen hebben samengewerkt. "Botsnijders uit Marokko en Indonesië hebben elk hun eigen cultuur, maar werkten nu samen. Die uitwisseling maakt het groots."

De boodschap van bedenker Éric van Hove, die hij met de tentoonstelling wil uitdragen, is het herwaarderen van de ambachten. "In Marokko is een ambachtsman een hele andere baan dan in Nederland. Op de tentoonstelling kun je je daar bewust van worden."