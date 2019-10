Sportcast: "Cambuur heeft een spelersfonds van een miljoen euro"

In deze Sportcast wordt gesproken over de 'Heren van Cammingha', een groep van zo'n dertig mensen die met elkaar zo'n miljoen euro bijdragen aan het spelersfonds. Dit fonds is opgericht om de jaren tot aan het nieuwe stadion te overbruggen. Ard de Graaf: "We willen Cambuur zoveel smoel geven dat we als sportief welvarend het nieuwe stadion kunnen betreden."

Teleurstellende wedstrijd

Op de korte termijn is de doelstelling volgens Ard de Graaf 'de glimlach weer terugkrijgen'. Dat is volgens Arjen de Boer al gelukt, al was de wedstrijd tegen MVV niet al te best.

Tegen MVV werd het 0-0 in een wedstrijd die volgens De Boer 'niet om aan te gluren' was. Geert van Tuinen vindt echter niet dat het gelijke spel een schande was: "Het is mensenwerk. Dit kan een keer gebeuren."

Het verdedigende spel van de thuisploeg uit Maastricht viel ook op, maar daar zal Cambuur zich tegen moeten wapenen, want 'dit gaan we in de toekomst veel vaker krijgen', zegt De Graaf.