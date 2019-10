Onderzoek: Fryslân is een mijnbouwprovincie en dat geeft risico's

In Fryslân wordt, net als in Groningen, gas gewonnen. Daarnaast wint Frisia BV hier zout, en wordt er aardwarmte gewonnen en opgeslagen. Op slechts één klein stukje van het vasteland, de Kale Duinen bij Appelscha, is nog geen winningsvergunning uitgegeven. Zulke winningsvergunningen, ook wel concessies genoemd, worden gegeven door de minister van Economische Zaken aan mijnbouwbedrijven, zoals de NAM en zoals Frisia BV. De provincie en gemeenten waar het zout of gas uiteindelijk uit de grond komt hebben alleen een adviserende rol bij het verstrekken van deze vergunningen.

Zoutwinning kan voor problemen zorgen, net als gaswinning. In Twente is al eens een caverne, een holte die achterblijft als het zout uit de grond gehaald is, ingestort en in Oost-Groningen is ook al schade ontstaan aan huizen. In Fryslân was zo'n vijftien jaar geleden veel protest tegen de zoutwinning omdat door de bodemdaling veel schade ontstond aan huizen en landerijen.