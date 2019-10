College voor senioren in Burdaard, gegeven door student-docenten

De thema's van de colleges zijn het bewijs van de Vikingen in Noord-Nederland, het koninkrijk Frisia, gebruiken en goden en wat daarvan vandaag nog is te zien.

Nieuwsgierigheid om mee te denken en te praten is genoeg om aan de colleges te kunnen meedoen. De colleges kunnen allemaal, maar ook los van elkaar worden gevolgd. Ze worden gegeven op vrijdagmiddag in november in multifunctioneel centrum Het Spectrum in Burdaard.