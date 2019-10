HEA! Drie generaties in Burgumer schroothandel Venema

Zes dagen per week werken ze samen in hetzelfde bedrijf: schroothandel Venema in Burgum. Opa Klaas, vader Durk en moeder Hennie en dan ook nog beide zonen Pieter en Klaas. De schroothandel is een echt familiebedrijf, 55 jaar geleden opgericht door opa. Er is weleens ruzie, maar tegelijkertijd zijn de Venema's ook heel hecht.