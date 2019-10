Bauke van der Pol: "Ik had geen tijd om Willem-Alexander en Máxima reistips te geven"

De belangrijkste havenstad waar een duidelijke Friese historie ligt, is Cochin, waar de koning en koningin ook naartoe gaan. Van der Pol: "Een predikant uit Dokkum heeft daar zeven jaar op de kansel voor de kerk in Cochin gestaan. Hij heeft 37 brieven gestuurd naar familie en vrienden in Fryslân. Die brieven zijn bewaard gebleven."

Twee weken geleden ontmoette Van der Pol het koninklijk paar bij de presentatie van het boek 'India and the Netherlands: past, present, future', waar hij aan meewerkte. Tijd om Willem-Alexander en Máxima zelf een paar reistips te geven, was er helaas niet. "Ik heb niet persoonlijk met hen gesproken. Ik was slechts één van de mensen die het koninklijk paar mocht ontmoeten. Maar het is geen toeval dat ze naar Cochin gaan."

Zelf vertrekt Van der Pol binnenkort ook weer naar India. "Ik ga er zelf in november naar toe. Tot die tijd volg ik het staatsbezoek aan India via het nieuws."