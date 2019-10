Nynke Koopmans: "Dat andere boeren ons Friese voorbeeld volgen, is een boppeslach"

In navolging van het boerenprotest vorige week vrijdag in Fryslân protesteren boeren in andere provincies maandag massaal bij de diverse provinciehuizen. Koopmans is heel benieuwd of andere provincies ook een streep door hun stikstofmaatregelen zullen zetten, zoals gedeputeerde Johannes Kramer dat vrijdag wel deed.

Een 'boppeslach'

Koopmans was vrijdag aanwezig bij het Friese protest op het provinciehuis in Leeuwarden. Ze is maar wat trots op het voorbeeld dat de Friese boeren daarmee afgaven aan collega's in de rest van het land. "Ik vind het een 'boppeslach' dat al die boeren vandaag ons Friese voorbeeld volgen." Koopmans heeft bovendien een goed gevoel over de uitkomsten van deze protesten. "Ik krijg allerlei filmpjes en foto's binnen en ik kan me niet voorstellen dat deze boeren zich terug naar huis laten sturen zonder hetzelfde resultaat als hier in Fryslân. Het bestaan van onze boeren wordt weggehaald. Daarom laten we ons niet zomaar naar huis sturen."

Terugfluiten

Koopmans zegde begin oktober haar lidmaatschap op van de VVD als protest op het stikstofbesluit. Ze is inmiddels onder andere actief in de Stichting Stikstofclaim. Doel van de stichting is om een juridisch proces te beginnen om zo de overheid terug te fluiten. "Boeren kunnen zich aanmelden bij de stichting en dat doen ze massaal", vertel Koopmans. "We zijn sinds woensdag actief en tot nu toe hebben zich al bijna 400 boeren aangemeld. De stichting heeft niet als doel om individuele boeren te helpen, maar om te laten zien dat de overheid z'n beleid heeft gebaseerd op ongefundeerde gegevens. We willen dat er op basis van goede cijfers fatsoenlijk beleid wordt gemaakt."