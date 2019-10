Zeilverenigingen in Grou zijn nu eigenaar van starteiland in Pikmar

"Het starteiland, ook wel Grut Eilân, is belangrijk bij wedstrijden als start- en finishplek", vertelt Durk Talsma van de Stichting Zeilsport Grou.

Tien jaar geleden is het opgeknapt in het kader van het Fryske Marreprojekt. "Toen is afgesproken dat we het beheer en onderhoud zelf zouden doen en dat het in eigendom bleef van de Marrekrite. Maar na tien jaar is de overdracht geformaliseerd en hebben we als eigenaar meer in de melk te brokkelen. Mochten er rare dingen op het eiland zijn, dan kunnen we daarnaar handelen." De stichting hoopt dat met de overdracht de organisatie van zeilwedstrijden op het Grouster water heel lang is gegarandeerd.

Bij de stichting zitten de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo, Koninklijke Watersportvereniging Frisia, Watersportvereniging De Meeuwen en Vereniging Grouster Watersport en ook de Skûtsjekommisje Grou.