Kijlstra blij met wetsvoorstel: "Erkenning voor ambulancepersoneel"

In Fryslân valt geweld tegen mensen van politie, brandweer en ambulancepersoneel wel mee, maar Sietze Kijlstra van Kijlstra Ambulancezorg vindt het een goed signaal. "Het komt niet wekelijks voor, maar elke keer dat het gebeurt, is er een keer teveel. Onze mensen zijn enorm onder de indruk als het wel voorkomt. Ze willen veilig hun werk kunnen doen."

Hij is blij met de erkenning en de aandacht die er nu met dit wetsvoorstel komt. "Dat wordt erg op prijs gesteld, maar de strafmaat is aan de rechter." Bij een melding doet het bedrijf aangifte bij de politie en soms komt het tot een rechtszaak. "We ondersteunen de medewerker, zowel juridisch als mentaal."

"Een keer gooide iemand bloed naar een van onze ambulancemedewerkers. Dat is me wel bijgebleven, dat was heel naar. De collega had dertig jaar ervaring, maar die had zoiets nog nooit meegemaakt. Daar is toen wel een rechtszaak van gekomen, maar geen straf, omdat niet kon worden aangetoond dat het een mishandeling was. Dat is dan wel zwaar, dat iemand er mee weg komt."

Kielstra's ervaring is dat mensen op zo'n moment niet in de gaten hebben wat ze doen. "Vaak hebben ze achteraf spijt, maar het moet wel bestraft worden."